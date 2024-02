Interview Ina Paule Klink Auf einen Kaffee mit Ina Paule Klink

Da ist eine junge Frau im luftigen Blumenkleid, sie radelt an einem schönen Sommertag durch Felder und besingt im Video eine ganz besondere Freundschaft. Und dann ist da auch die taffe, anzugtragende Anwältin im ARD-Zürich-Krimi: nur zwei Seiten von Ina Paule Klink, Schauspielerin und Sängerin. „Sie erwischen mich gerade im Stall mit einer Tasse Kaffee“, sagt die passionierte Reiterin, die bei Berlin einen Reiterhof führt, zum Auftakt des Gesprächs mit der SZ. Am 16. März wird sie als „Paule und Band“ mit ihrer Blank-Tour in der Losheimer Eisenbahnhalle auf der Bühne stehen.