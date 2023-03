Die Cavern Beatles kommen nach St. Wendel Endlich wieder das tun, was man liebt

Am vergangenen Samstag hätte mit George Harrison der jüngste Beatle seinen 80. Geburtstag gefeiert. Obgleich sich die legendären Pilzköpfe vor mehr als fünf Jahrzehnten trennten, erfreut sich ihre Musik nach wie vor großer Beliebtheit. Eine der Coverbands, die den Sound der Beatles nach wie vor live auf die Bühne bringen und ihr Publikum in vielen Ländern der Welt begeistern, sind The Cavern Beatles. Benannt nach dem Cavern Club, jenem Veranstaltungsort in Liverpool, in dem die Beatles in ihrer Anfangszeit auftraten, tourten die vier Musiker kürzlich durch Skandinavien und werden am 12. März in St. Wendel und am 16. März in Merzig zu sehen und zu hören sein. Im Vorfeld des Konzerts hatte die SZ die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Richard Blasberry, der sich auf der Bühne Rick Alan nennt und George Harrison darstellt.