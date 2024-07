Manfred Deselaers über KZ-Kommandant Rudolf Höß „Höß war kein Monster und kein Kuriosum, sondern einer wie wir“

Manfred Deselaers ist ein katholischer Priester aus Aachen, der seit 1990 in Auschwitz lebt und arbeitet. Am Zentrum für Dialog und Gebet bringt er vor allem Jugendlichen die Geschichte der NS-Diktatur und des Konzentrationslagers Auschwitz bei. Mit seiner Doktorarbeit „Und Sie hatten nie ein schlechtes Gewissen?“ hat er in den 1990er-Jahren eine Biografie des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, vorgelegt. Darin geht er der Frage nach der Verantwortung von Höß vor Gott und den Menschen für die Verbrechen nach, die er im KZ befohlen hat. Im Interview äußert sich Deselaers zu Höß als KZ-Kommandant und als Privatmann.