St. Wendel Nach einem Insektenstich fuhr eine Frau in den Graben.

Von einem ungewöhnlichen Unfall berichtet die Polizei St. Wendel. Am Samstagmittag befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin die L 131 von St. Wendel in Richtung Werschweiler. Aufgrund eines Insektenstiches verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und fuhr nach rechts in den abschüssigen Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste mittels Abschleppdienst geborgen werden.