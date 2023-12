Ehrung durch den Innenminister Jost Auszeichnung für unermüdliches Engagement

Der saarländische Sport- und Innenminister Reinhold Jost hat in Saarbrücken zehn Personen mit der Sportplakette des Saarlandes ausgezeichnet. Mit der Verleihung werden in jedem Jahr Persönlichkeiten geehrt, die sich ehrenamtlich in besonderem Maße um den organisierten Sport verdient gemacht haben. Die Plakette ist die höchste Auszeichnung, die das Land für herausragendes Engagement im Sport vergibt – und unter den zehn Geehrten waren in diesem Jahr gleich drei aus dem Kreis St. Wendel: Gerlinde Schreier aus Namborn, sowie Martha Vollmann und Dieter Schwan (beide aus St. Wendel).