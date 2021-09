Indienhilfe engagiert sich auch ohne Hungermarsch : Junge aus Indien hofft auf Spenden aus St. Wendel

St Wendel Der Hungermarsch muss 2021 erneut ausfallen. Dennoch behält die Indienhilfe des Jochen-Rausch-Zentrums die Menschen in dem armen Land im Blick.

Eigentlich wäre er in diesem Jahr so gerne nochmal nach Indien gereist. Noch im Dezember 2019 hat der heute 80-jährige Peter Adams aus St. Wendel diese Absicht im SZ-Gespräch kundgetan. Das war vor Corona. Die Pandemie hat die Pläne des Projektleiters der Indienhilfe des Jochen-Rausch-Zentrums St. Wendel durchkreuzt. Mehr als zwei Jahre liegt sein letzter Besuch in dem asiatischen Land schon zurück. Die Verbundenheit zu den Menschen vor Ort ist aber ungebrochen. Auch der Kontakt ist nach wie vor eng. So erreichte ihn dieser Tage eine Nachricht von seinem indischen Freund Joseph Thomas, der in dem Dorf Samugarengapuram im Staat Tamil Nadu einen kleinen Supermarkt führt. Am frühen Abend des 15. September wurde er Zeuge eines Unfalls. Ein achtjähriger Junge namens Essakkiyappan sei unbedacht auf die Straße gelaufen. Ein Bus, der dort unterwegs war, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. „Der Junge wurde erfasst und sein Fuß dabei zertrümmert“, sagt Adams betroffen. Wie er aus Besuchen in Indien weiß, ist diese schmale und belebte Hauptstraße viel befahren. Als der Unfall geschah, war es schon dunkel.