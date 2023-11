Für „Ninja Warriors“ Eine Sportanlage, die erobert werden will

Im Vorfeld sei er oft gefragt worden, was das denn nun eigentlich genau sei, was die Stadt da baue, sagte Peter Klär in seiner Eröffnungsrede. Ein Kinderspielplatz? Ein Generationenspielplatz? Weder noch. „Das hier ist eine Sportanlage, die man sich selbst erobern muss, bei der man sich richtig anstrengen, bei der man was bringen muss“, erklärte der Bürgermeister. Dabei gliedert sich die Sportanlage in drei Bereiche: eine Bewegungsspielanlage ab drei Jahren, eine Bewegungsspielanlage ab zwölf Jahren sowie eine sogenannte Calisthenics-Anlage.