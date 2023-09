Kirmes in St. Wendel Wallfahrts, Karussells und Oktoberfest

Los geht es am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr mit der Mallorca- Party im Festzelt. Am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr wollen die Konsorten für Stimmung sorgen. Bei freiem Eintritt gibt es am Montag, 23. Oktober, ab 17 Uhr DJ- Musik zu hören. Am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr, kommen die frechen Jungs in Lederhosen – Krachleder – zum St. Wendeler Oktoberfest, und am Samstag, 28. Oktober, ab 20 Uhr spielt die Band Maxxx. Erfahrungsgemäß sind die Eintrittskarten für das urbayrische Partyvergnügen zur Wendelskirmes immer schnell vergriffen. Karten gibt es gegebenenfalls noch bei www.ticket-regional.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region. Infos gibt es auf der Oktoberfest-Seite des TV St. Wendel unter www.oktoberfest-stwendel.de.