Drei-Personen-Stück in St. Wendel Bei „King Kong“ ist Phantasie gefragt

Riesengroß, schwarz und auf jeden Fall flauschig. So stellt sich Irene Eggerstorfer den Affen im Stück „King Kong“ vor, das am kommenden Freitag, 13. Oktober, in St. Wendel Premiere feiert. Denn die Titelfigur des Musicals taucht nicht wirklich in dem Drei-Personen-Stück auf. Da ist Phantasie gefragt. Ein ganz wichtiger Punkt, da sind sich alle Akteure bei den Proben in der „Stage“ in St. Wendel einig. Da King Kong im gesamten Stück nie zu sehen ist, bleibt es dem Publikum – und den Akteuren – allein überlassen, sich das Tier vorzustellen.