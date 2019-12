In den Geldbeutel gegriffen : Hängen zwei Trickdiebstähle zusammen?

St. Wendel Auf Trickbetrüger reingefallen: Zwei Männer mussten ihre Hilfsbereitschaft teuer bezahlen.

Zwei Fälle von Trickbetrug sind am Dienstag der Polizei in St. Wendel angezeigt worden. Wie ein Sprecher mitteilt, sprach im ersten Fall ein Passant einen älteren Mann an, der im Bereich der Wilhelmstraße mit einem Rollator unterwegs war. Der Passant habe den älteren Mann in gebrochenem Deutsch nach 50 Cent zum Einwurf in einen Parkscheinautomaten gefragt. Der Rollator-Fahrer war hilfsbereit und öffnete seinen Geldbeutel, um eine entsprechende Münze zu suchen und sie dem Mann zu geben. Der griff unter dem Vorwand, bei der Suche behilflich sein zu wollen, mit flinken Fingern in die Geldbörse des Senioren. Nachdem das Geldstück gefunden war, bedankte sich der Bittsteller und entfernte sich. Bei dem späteren Einkauf stellte der Mann mit dem Rollator dann jedoch fest, dass der Unbekannte ihn bei seiner Hilfsaktion um 150 Euro erleichtert hatte. Der Täter ist nach Polizeiangaben etwa 1,90 Meter lang, rund 40 Jahre alt und trägt eine Glatze mit braunem Haaransatz.