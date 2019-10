St. Wendel : Mit Wendelin auf Gottes Spuren

St. Wendel Ab diesem Mittwoch pilgern die Menschen nach St. Wendel: Die Wallfahrtswoche beginnt.

St. Wendel erwartet wieder tausende Besucher. Am Mittwoch, 16. Oktober, startet die diesjährige Wendelinus-Wallfahrtswoche in der Kreisstadt (wir berichteten). Die Pilgertage vom 16. bis 22. Oktober sollen ein Fest des Glaubens werden. „Nicht nur im Mittelalter sind Menschen aus ihrer gewohnten Umgebung aufgebrochen, um an heilige Orte zu pilgern, wo sie ihre Sorgen und Nöte, ihre Anliegen und Bitten, aber auch ihren Dank hinbringen können“, meint der St. Wendeler Pastor Klaus Leist. Es gelte immer wieder, sich auf den Weg zu machen, um im Gebet und in der zwischenmenschlichen Begegnung den Glauben zu stärken. Grundtenor der Wallfahrt in der Kreisstadt ist schon seit Jahren: „Gott suchen wie St. Wendelin“.