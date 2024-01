Met-Verkostung in St. Wendel Mit Met und Kirschbier in eine andere Zeit

Seit Anfang Oktober gibt es in der St. Wendeler Altstadt, genauer gesagt im Balduin-Keller, Balduinstraße 32 bis 34, eine mittelalterliche Met- und Fantasie-Taverne. Für Inhaber Andreas Schommer aus Merzig, der dort 26 Sorten Met und Kirschbier anbietet, ist damit ein lange gehegter Traum in Erfüllung gegangen.

Schon beim Eintreten in den Gewölbekeller bemerkt man, dass hier, dem Motto entsprechend, auf Kerzenlicht und gemütliche Atmosphäre in alten Mauern gesetzt wird.