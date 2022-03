Neues Konzept : Faire Kleidung, cooles Ambiente

Grünbert-Inhaber Philipp Schweitzer und Lena Dörr erweitern künftig das Angebot in der St. Wendeler Fußgängerzone. Kommenden Samstag ist Erföffnung. Foto: Thorsten Grim

St Wendel In Zeeland abgeschaut: „Grünbert Green and Fair Fashion“ geht in St. Wendel neue Wege.