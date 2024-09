IG Dorfwerkstatt in Hoof Sie wollen ihr Dorf in Schuss bringen

Doch damit endet die Arbeit der IG keineswegs: „Wir beabsichtigen, auch an anderen Stellen die geschaffene Infrastruktur, die inzwischen arg in die Jahre gekommen ist, zu pflegen“, so Müller, der hinzufügt, dass die IG gemeinnützig sei, nur im öffentlichen Raum aktiv werde und schon eine Kooperation mit der Kreisstadt St. Wendel nach dem Vorbild der Dorfwerkstätten in Marth und Bubach in der Mache sei.