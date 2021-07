Kolumne Unsere Woche : In Krisen zeigt sich Zusammenhalt

Melanie Mai Foto: Robby Lorenz

In Krisenzeiten wachsen Menschen, Dörfer, ja sogar Länder zusammen. Dieser Spruch war lange Zeit weit weg. Krise? Was ist das schon? Hier im St. Wendeler Land? Seit Jahrzehnten leben wir in Frieden und Wohlstand, verschont von den ganz großen Katastrophen.