St Wendel Käsekuchen wie von Muttern

Seit 1970 gibt es das Eiscafé Cortina in St. Wendel. Die Gaststätte, die zunächst im Colbus-Haus untergebracht war und nun gegenüber, in der Balduinstraße 2, ihren Platz hat, ist eine echte Institution in Sachen Eis- und Kaffeespezialitäten in der Innenstadt. Bei Francesca Rio, die die Eisdiele seit dem Tod ihres Ehemanns Lucio Antoniazzi im Jahr 2017 allein führt, sind in den vergangenen Jahren überdies auch selbstgebackene Kuchen und Torten eingezogen.

Bereits am Vormittag ist das Eiscafé Cortina gut besucht. Bei gutem Wetter sitzen die meisten Leute draußen und genießen die frische Brise und den Blick auf die Basilika St. Wendelin: „Heute ist Wochenmarkt, da kommen viele nach dem Marktbesuch noch auf einen Kaffee oder ein Eis vorbei“, verrät Francesca Rio, die das herrliche Ambiente am Fuße des Wendelsdoms als zusätzlichen Pluspunkt ihres Cafés ansieht. Auf einen Tisch mit Männern zeigend, ergänzt sie, dass es sich hier um Stammgäste handele. Die Männer träfen sich regelmäßig in der Cortina: „Da macht man auch gerne mal ein Späßchen, wie sind wie eine große Familie“, meint die Eisdieleninhaberin.