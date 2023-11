Nach Profanierung Kirche zum Mitnehmen

Remmesweiler · Bereits im vergangenen Jahr wurde die St. Remigius-Kirche in Remmesweiler profaniert. Jetzt steht die Übergabe an den neuen Eigentümer an. Am Wochenende kehrten allerdings noch einmal die Gläubigen in die Kirche zurück. Und zwar, um sich ein Stück Erinnerung mitzunehmen.

28.11.2023 , 18:00 Uhr

Foto: Isabell Schirra