Hobbyausstellung in Bliesen Von Wichteln, Feen und Engeln

Die 32. Hobbyausstellung der Interessengemeinschaft Hobbyfreunde Bliesen in der Sport- und Kulturhalle bot am Wochenende an 30 Ständen einen Mix an kreativem Schaffen. Manche Aussteller sind der Veranstaltung schon seit Jahrzehnten treu.

Weihnachtlich duftet es am Stand von Anne Schön. Die Bliesenerin bietet zusammen mit ihren Töchtern Dani und Kerstin Adventskränze und -gestecke in diversen Varianten und Farbkombinationen an. „Natur- und Rottöne sind immer gefragt“, berichtet Anne Schön, die zum 30. Mal an der Bliesener Ausstellung teilnimmt. Tochter Dani ergänzt, dass in diesem Jahr zudem neben Dekorationsfiguren wie Hirschen und Engeln auch Kräuter, etwa Salbei und Eukalyptus, in dem Traditionsschmuck zu finden seien. Durch LEDs habe man darüber hinaus die Möglichkeit, vermehrt mit Beleuchtungselementen zu arbeiten. Apropos Arbeit: Eineinhalb Wochen lang ist das Trio vor dem alljährlich am Wochenende vor dem ersten Advent stattfindenden Event in der Weihnachtswerkstatt aktiv, was zwar eine anstrengende, aber auch eine schöne Zeit sei: „Wir nutzten die Gelegenheit, nett miteinander zu plaudern und die weihnachtlichen Gewürze verleihen dem Ganzen ein besonderes Ambiente“, führt Schöns Tochter Dani Schmitt aus.