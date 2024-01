Heute: Das Fried Chicken House in St. Wendel Frische, Qualität und Mamas Rat

Im Stil eines amerikanischen Diners, mit schwarzen, gepolsterten Sitzbänken und farblich passenden Tischen, präsentiert sich das Fried Chicken House in der Kelsweilerstraße 9 in St. Wendel. An der Wand prangt das Logo des im Februar 2022 eröffneten Imbisses, die Buchstaben IFC sind dort in großen orangefarbenen Lettern auf schwarzem Grund zu lesen: „Das Logo haben wir selbst entworfen. Die Abkürzung IFC steht für Issas Fried Chicken“, verrät Jamal Issa, der den Betrieb mit tatkräftiger Unterstützung seines Bruders Mustafa führt. „Wir beide stehen hier tagtäglich auf der Matte“, ergänzt dieser lachend. Und weiter: „Es war schon immer unser Traum, ein eigenes Lokal zu haben, denn wir essen selbst sehr gern und scheuen uns auch nicht, für ein gutes Essen 80 Kilometer weit zu fahren.“