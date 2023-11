IMBISSBUDEN IM ST. WENDELER LAND Schnitzel sind bei Sattler‘s der Renner

Pinsweiler · In einer Ecke steht „Paul Newman“ und versorgt die Gäste mit Limonade, Wasser und Cola. Der Getränkeschrank in glänzendem Schwarz ist nach dem US-Schauspieler benannt und ein Blickfang in dem Raum.

19.11.2023 , 15:16 Uhr

Claudia Sattler serviert das nächste Schnitzel in Sattler‘s Imbiss in Pinsweiler. Eine Speise, die äußerst beliebt ist. Foto: Evelyn Schneider

Dessen schwarz-weiße Fliesen und die Sitzgruppen mit knallroten Bezügen erinnern an ein amerikanisches Diner aus früheren Tagen. Serviert wird bei Sattler‘s in Pinsweiler aber überwiegend deutsche Küche.