Vortrag in St. Wendel : Im Zelt war es wie im Kühlschrank

Buddhistische Mönche führten zwischendrin den Maskentanz auf. Foto: Frank Faber

St. Wendel Heinz Zimmer war 800 Kilometer mit dem Fahrrad durch das Himalayatal unterwegs. Vortrag im Wendalinum.



Von Frank Faber

Indiens rauer Norden Ladakh ist ein menschenleerer Landstrich. 1984 hatte der Bubacher Abenteurer Heinz Zimmer zu Fuß die Pässe und Schluchten im Himalayatal bestiegen und durchquert. Im vergangenen Jahr setzte der 65-Jährige noch eins drauf. Von seiner spektakulären Tour „Mit dem Fahrrad durch Zanskar und Ladakh“ berichtete Zimmer in der Aula des St. Wendeler Wendalinum-Gymnasium. Mit dem buddhistischen Mönch Lama Konchog Samten verbindet Zimmer eine Freundschaft von früheren Trips. Im Kloster von Tserkamo in Tingmosgang entwickelten sie die Idee mit der gemeinsamen Tournee „Aus dem Herzen des Himalayas“, ein Zusammenspiel von Mönchen, Künstlern und saarländischen Abenteurern in der Region vorzustellen.

„Mit geht es darum, Verständnis für die unterschiedlichen Kultur darzustellen und zu vermitteln“, sagte Zimmer. Sein Part wurde die beschwerliche Radtour, die er den 80 Zuhörern mit Fotos und Videosequenzen präsentierte. Allerdings noch vor dem ersten Schritt nach der Ankunft in dem Städtchen Leh auf einer Höhe von rund 3500 Metern war die Akklimatisierung zu meistern. „Klar merkt man, dass die Luft dünn geworden ist. Nach dem Aufstehen am Morgen muss jede hastige Bewegung unbedingt vermieden werden“, vermeldete Zimmer. Er und sein Begleiter Albrecht Steigner radelten dann 800 Kilometer die vor ihnen liegenden Pässe rauf und die nachfolgende Schlucht wieder hinunter. „Die Höhenmeter zählt man gar nichts mehr, es geht doch eh immer weiter“, so Zimmer. Übernachtet wurde in Unterkünften oder bei Kühlschranktemperaturen im Zelt. Die Verpflegung für unterwegs bestand hauptsächlich aus Instantsuppe und Nescafé.

Info So geht die Tour weiter: nächste Station Tholey Mit der Tournee „Aus dem Herzen des Himalaya“ geht es am Sonntag, 8. März, weiter. Ab 17 Uhr ist Heinz Zimmer dann mit seinem Reisebericht „Mit dem Fahrrad durch Zanskar und Ladakh“ im Rathaus Tholey sowie am 10. März, 19 Uhr, in Neunkirchen am Gymnasium am Krebsberg.

39 Kilometer lang und zwischen sechs und acht Prozent steil war der Anstieg zum in der Hochgebirgswelt liegenden Kloster Diskit. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir dann oben waren“, meinte Zimmer. Später wurde die Landschaft immer karger, die Pfade wurden schmaler und die steinernen Erhebungen höher. Die imposante Kulisse der Bergrücken glich den Zacken eines Drachens. Nur ein Trampelpfad führte sie nach ganz oben über den Khardung-Pass. „Alles war schneebedeckt, und der Pass wäre gesperrt, haben wir in einem Dorf gehört. Es gäbe auch kein Pferd oder einen Führer, um den Pass zu überqueren“, sagte Zimmer. Kommunikation mit der nomadenartig lebenden Bevölkerung in der Bergwelt funktionierte nur mit Händen und Füßen. Allerdings bis sie eine Frau antrafen, die in englischer Sprache verkündete, dass der Pass auf einer Höhe von 5598 Metern geöffnet seo. „Wir haben dann den höchsten Pass der Welt überwunden“, teilte Zimmer mit.

Nach jeder Passüberquerung hingen die beiden eine Gebetsfahne auf. Übrigens: Der tibetische Buddhismus ist in der Region überall präsent: Gebetsfahnen wehten im Wind, in den Tälern standen Stupa und Chörten, wie die Schreine genannt werden. Und bei Begegnungen mit Menschen erfuhren sie, dass er und Steigner mit dem Rad die Ersten seien, die die als Trekkingroute bekannte Strecke mit den Stationen Lamayuru, Photoksar, Lingshet, Padum, Shingo La und Darcha bewältigt hätten. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl“, meinte Zimmer.

Zweimal befand sich das Duo in argen Nöten. Einmal riss eine Kette und zudem war der zur Reparatur nötige Kettennieter defekt. „Wir gingen zum nächsten Kloster und fragten, ob man uns helfen kann. Und siehe da, es kam ein Mönch mit Kettenglied und Kettennieter“, schilderte Zimmer einen Glücksmoment. Und dabei sollte es nicht bleiben. Ein Schockmoment ereilte Zimmer und Steigner beim Überqueren einer Steinmauer, als der Gurt am Rucksack riss, der daraufhin einen steilen Abhang runterrutschte. „Da war alles drin: Geld, Pass, einfach alles“, so der Bubacher. Aber zum Glück blieb der Rucksack an einem Stein hängen, und das kurz bevor er in einem Fluss gelandet wäre. In der dünnen Luft pusteten die Abenteurer kräftig durch. „Es sollte einem hier nichts passieren“, so Zimmer. Die nächste holprige Straße in dieser entlegenen Ecke Indiens liegt entweder ein paar Tagesmärsche nach Süden oder nach Norden.

Abenteurer Heinz Zimmer hat mit dem Fahrrad rund 800 Kilometer im Himalaya-Hochgebirge zurückgelegt. Foto: Frank Faber