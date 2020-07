Im St. Wendeler Sportzentrum : Ein Neustart für die Saar-Leichtathleten

St. Wendel Im St. Wendeler Sportzentrum traten am Wochenende sowohl Kugelstoßer als auch Hürdenläufer gegeneinander an.

Die eigene Form zu überprüfen und sich die nötige Wettkampfpraxis zu holen, ist für die Leichtathleten in dieser Corona-Saison nicht einfach. Am Sonntag bot sich für die Kugelstoßer und Hürdenläufer beim Meeting im St. Wendeler Sportzentrum dafür die Gelegenheit. Der Rehlinger Kugelstoßer Valentin Moll ist optimal in die Wettkampfzeit gestartet und hat vor einer Woche gleich den Saarlandrekord auf 19,29 Meter verbessert. In St. Wendel wuchtete der 20-Jährige im ersten von sechs Versuchen die 7,26 Kilogramm schwere Kugel 18,46 Meter weit. „Nach der Pause muss man wieder zuerst in die Wettkämpfe reinfinden. Vorbereiten dafür konnte ich mich zu Hause“, sagte Moll. Raus aus dem Training im Homeoffice, will er seine Form in Richtung der Deutschen Meisterschaft im August in Braunschweig von Wettkampf zu Wettkampf steigern. „Klar fehlt es noch an der Sicherheit und die Technik gilt es noch zu verbessern“, meinte Moll.