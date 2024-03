Brauchtum zu Ostern Auf Tuchfühlung mit Problemen der Welt

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Saarbücken präsentiert der Pastorale Raum St. Wendel eine Ausstellung mit 24 Misereor-Hungertücher aus den Jahren 1976 bis 2023. Sie ist noch bis zum 27. März in der Basilika Sankt Wendelin in St. Wendel zu sehen. Bei den Exponaten handelt es sich um Digitaldruck-Reproduktionen der Originalkunstwerke.

Seit 1976 gestalten Künstler aus aller Welt im Zweijahresrhythmus für das bischöfliche Hilfswerk Misereor in der Fastenzeit sogenannte Hungertücher. Damit griff man einen alten kirchlichen Brauch auf, der bis vor das Jahr 1000 nach Christus zurückgeht. Schon damals zeigten die Tücher Bildmotive aus der Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testaments. Einerseits wurde damit das heilige Geschehen am Altar verdeckt, andererseits brachten die Tücher der des Lesens meist unkundigen Gemeinde auf bildliche Art biblische Geschichten von der Schöpfung bis zur Wiederkunft Christi nahe.