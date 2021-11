Spenden aus St. Wendel helfen Jungen in Indien : Ein weiter Weg, bis er wieder laufen kann

St Wendel Bei einem Unfall wird der Fuß des achtjährigen Essakkiyappan aus Indien schwer verletzt. Mit Spenden aus dem St. Wendeler Land und darüber hinaus wurden erste Behandlungen bezahlt. Weitere Operationen stehen an.

Inzwischen ist der Achtjährige operiert worden. Unter anderem, so berichtet Adams, sei Haut am Bein entnommen und auf den verletzten Fuß transplantiert worden. Diese Eingriffe wurden mit Spendengeldern finanziert. Peter Adams und die Familie des Jungen sind dankbar, dass die Menschen aus dem St. Wendeler Land und darüber hinaus geholfen haben.

Ebenso ungebrochen ist das Mitgefühl der Leute hier. Obwohl auch in diesem Jahr der traditionelle Hungermarsch coronabedingt ausfallen musste, ging auf dem Spendenkonto Geld ein: 8000 Euro. „Es waren Großspenden dabei“, erklärt Adams. So sei die Summe zustande gekommen. Unter dem Motto „Wandern für die Andern – Solidarität mit Menschen in Not“ haben die Organisatoren, das Jochen-Rausch-Zentrum, die Aktion Hungermarsch und die Steyler Mis-sionaren, seit 1977 jährlich den Hungermarsch organisiert. Der Erlös ging jeweils an ausgewählte Projekte. Zwei Mal musste die Aktion bereits abgesagt werden. Die Geschichte des achtjährigen Essakkiyappan zeigt aber, das die Verbindung zu Indien ungebrochen ist ebenso wie die Solidarität der Menschen, die anderen in der Not helfen. Adams hofft, dass sie dem kleinen Jungen weiterhin beistehen.