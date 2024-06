Von Frank Faber Gitarristen testen in ehemaliger Panzer-Halle

Nicht nur in den USA sind einige spätere weltweit erfolgreiche Unternehmen in einer Garage gegründet worden. Ende der 1970er Jahre tüfteln der Maschinenbau-Student und Schlagzeuger Lothar Stamer und sein Saxofon spielender Bruder Hans in einer Garage im rheinland-pfälzischen Dorf Altenkirchen im Landkreis Kusel an einem innovativen Lautsprecherkonzept. „Als Musiker ist man mit dem Sound und der Technik ja nie zufrieden. Ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie man das besser machen kann“, blickt Lothar Stamer zurück.