Polizei und Feuerwehr bitten um Vorsicht : Hohe Anzahl an Brandmeldungen im Zuständigkeitsbereich

Kreis St Wendel In der zurückliegenden Woche wurden erneut mehrere Brände bei der Polizei St. Wendel gemeldet. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung in einer Presseveröffentlichung darum, aufgrund der vorherrschenden warmen und trocken Witterung sehr sensibel mit Feuer umzugehen und wo es nicht notwendig ist zu vermeiden.

Bei einer der Alarmierung hatte beispielsweise ein Bürger in St. Wendel Altholz und Äste verbrannt. Da es sich jedoch um eine größere, ungesicherte Feuerstelle handelte wurde dieser aufgefordert das Feuer zu löschen, um ein Übergreifen auf die angrenzenden Bäume und Büsche zu verhindern. Da dies jedoch mittels Gartenschlauch nicht mehr gelang musste die Feuerwehr St. Wendel alarmiert werden. Eine weitere Meldung betraf die Gemeinde Oberthal. Hier wurde ein Flächenbrand im Bereich der Osenbach gemeldet. Der Brand war letztlich durch Mäharbeiten auf einem Feld verursacht und durch die Freiwillige Feuerwehr Oberthal abgelöscht worden. Am vergangenen Donnerstagabend, wurde ein Brand mit möglichem Übergriff auf ein Wohnhaus in Remmesweiler gemeldet. Hier kam es aus bislang unbekannter Ursache in einem Vorgarten zu einem Brand, wodurch der Carport sowie ein darunter abgestellter Kleintransporter völlig ausbrannten.