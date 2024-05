So war die Situation am Freitag Hochwasser im St. Wendeler Land

Bereits am Donnerstag hat so manches Smartphone mit einem schrillen Ton auf eine Warnmeldung aufmerksam gemacht. Diese kündigte kräftigen Dauerregen mit erheblichen Wassermengen an. Auf einer Karte des Deutschen Wetterdienstes war der Landkreis St. Wendel wie das gesamte Saarland in dunklem Rot eingefärbt. Bedeutet: Warnungen vor extremem Unwetter. „Schon seit Donnerstag waren wir mit den Kommunen im Austausch“, sagt Dirk Schäfer, Leiter des Amtes für Katastrophenschutz im Landkreis St. Wendel und Kreisbrandinspekteur.