Party bei gutem Wetter Hochbetrieb, Stimmung und kritische Töne beim Stadtfest St. Wendel (mit Fotos)

Mal ein bisschen schwofen, Bekannte treffen, die laue Sommernacht genießen – dazu hat es am Wochenende beim dreitägigen Stadtfest in St. Wendel mehr als eine Gelegenheit gegeben. Beste Stimmung in allen Gassen: Eine Stadt feiert, singt und tanzt. Tausende Besucher waren am Freitag sogar überpünktlich und schon vor der Eröffnung der Cityparty reingeströmt.