Fastnachts-Geschichte Narrenvolk in der Kreisstadt auf Diät gesetzt

„St. Wendel geht an Fastnacht neue Wege“ – so war kürzlich in der Saarbrücker Zeitung zu lesen. Ein Blick auf den „Närrischen Veranstaltungskalender“ zeigt, dass nicht alle närrischen Wege nach St. Wendel führen. Am 11.11. vergangenen Jahres hatten die saarländischen Narren auf dem ehemaligen Grubengelände in Landsweiler-Reden landesweit die Karnevalssession 2023/24 eröffnet – mit der freudigen Botschaft an alle Närrinnen und Narren, dass die saarländische Faasend ab 2024 als immaterielles Kulturgut anerkannt ist.