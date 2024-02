Hirstein Hirsteiner Gutzjesumzug fand großen Anklang

Hirstein · Der Gutzjesumzug machte am Samstag zum vierten Mal Station in Hirstein und wurde wieder mit einem großen Bahnhof empfangen. Die erwartungsfrohen Kinder mit Eltern und Großeltern reagierten blitzschnell uns sammelten am Straßenrand im Sekundentakt die Wurfgeschosse auf und füllten ihre Taschen mit Süßigkeiten.

11.02.2024 , 17:58 Uhr

Die Schrebberscher als Cowboy und Cowgirl​ Foto: Oswin Sesterheim Foto: Oswin Sesterheim

Von Oswin Sesterheim

Der Hirsteiner Ortsrat hatte den Faschingsumzug wieder organisiert. Dazu spendete der Ortsrat 80 Kilo Gutzjer, wie Ortsvorsteher Konrad Haßdenteufel mitteilte.