Zwei Leitern lehnen an einem Vorsprung über dem Eingang des China-Restaurants. Sie waren gedacht, um Bewohner, die dorthin vor dem Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus in der St. Wendeler Balduinstraße geflohen waren, zu retten. Das übernahm letztlich die Drehleiter der Feuerwehr. Vergangenen Montag war im Keller des Hauses ein Schwelbrand entstanden. Foto: Evelyn Schneider