Sommercamp Skate Network Saar „Wir gehören zusammen, weil wir alle rollen“

Unter dem Titel „Kids on Wheels 2024“ kamen 30 Kinder und Jugendliche aus dem Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz von Montag bis Freitag im Landkreis St. Wendel zusammen. Mit Inlineskates, Roller, Skateboard und BMX-Rad waren sie tagsüber im Skaterpark in St. Wendel unterwegs, am Abend ging das Programm des vom Verein Skate Network Saar (SNS) veranstalteten und von der SZ-Aktion Hilf-Mit! unterstützten Sommercamps im Waldritter-Bildungszentrum-Saar bei Steinberg-Deckenhardt weiter.