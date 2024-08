Gastronomie Hier wird Frühstück zum Genuss

Das Frühstück ist vielerorts zur Trendmahlzeit geworden, auch wegen des Faktors Gemütlichkeit. Diese Kultur hat im St. Wendeler Land einen festen Platz in der Gastronomie. Daher stellt die SZ in einer Serie Angebote vor.

Weiß gestrichene Wände mit Holzelementen, die auf die warmen Farben des ebenfalls hölzernen Mobiliars abgestimmt sind, man fühlt sich auf Anhieb wohl in der Filiale der Bäckerei Gillen auf der Allerburg im Namborner Ortsteil Eisweiler: „Jede unserer Filialen ist in einem anderen Design ausgestattet, aber wir legen Wert auf ein schönes Ambiente, wobei der Holzcharakter eine große Rolle spielt. Schließlich hat mein Schwiegervater einen Forstbetrieb“, verrät Monika Gillen, Leiterin des Bereichs Marketing und Kommunikation bei dem familiengeführten Unternehmen und Ehefrau des Firmenchefs Marco Gillen. Und weiter: „Derzeit haben wir im Saarland und im angrenzenden Rheinland-Pfalz 69 Filialen und mehrere Schulbistros.“ Sie ergänzt, dass elf der bereits erwähnten Zweigstellen im Landkreis St. Wendel angesiedelt seien. „In allen Café-Filialen bieten wir ein Tellerfrühstück an, das es in drei verschiedenen Varianten gibt: süß, nur mit Käse oder aber mit Wurst und Käse. Zudem kann man Eiergerichte bestellen, etwa Rühr- oder Spiegelei, natur oder mit Bacon.“