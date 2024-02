Heringsessen CDU-Ortsverband St. Wendel „Mitmachen ist die Lösung“

Traditionell treffen sich die Parteien am Aschermittwoch zum Heringsessen. Doch der CDU-Ortsverband St. Wendel hat das Ganze in diesem Jahr um acht Tage nach hinten verschoben. Und so kamen am Mittwochabend mehr als 100 Gäste ins Kulturzentrum Alsfassen, um gemeinsam zu dinieren und den Rednern zuzuhören. Diese legten den Fokus insbesondere auf die Bedeutung der Demokratie.