Mit einem Festakt im Dorfgemeinschaftshaus in Dörrenbach feierte der Heimatbund Dörrenbach sein 50-jähriges Bestehen. Der Vorsitzende des Heimatbundes, Rainer Hopf, begrüßte die Gäste. „Unser Verein wurde am 28. Dezember 1973 gegründet und wurde am 28. Dezember 2023 somit 50 Jahre alt“, erklärte der Vorsitzende.