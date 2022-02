Führungswechsel : Aus Projektleiterin wird Leiterin

Heike Hans (von links), Astrid Schmitt-Jochum und Matthias Bussmann Foto: Hendrik Born/ Stiftung

St Wendel Heike Hans leitet den Fachbereich Jugendhilfe der Stiftung Hospital St. Wendel.

Die Leiterin des Fachbereichs Jugendhilfe der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH, Astrid Schmitt-Jochum, wurde am vergangenen Freitag nach mehr als 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde diese wichtige Position in die Hände von Heike Hans gelegt. Das teilt ein Pressesprecher der Stiftung in einer Presseveröffentlichung mit.

Astrid Schmitt-Jochum war während ihrer Zeit bei der Stiftung Hospital in diversen Bereichen tätig, darunter in den verschiedensten Angeboten der stationären und ambulanten Jugendhilfe. Vor ihrem Amtsantritt als Jugendhilfeleiterin trug sie schon mehrere Jahre Führungsverantwortung als Projektleiterin. Auch die Nachfolgerin Heike Hans ist bereits fester Bestandteil der Einrichtung. Sie ist seit 2019 bei der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH tätig, zuletzt als stellvertretende Leitung des Fachbereichs Jugendhilfe und Projektleitung, heißt es weiter.

Die Verabschiedung von Astrid Schmitt-Jochum fand im Rahmen einer Feierstunde statt. Während dieser richteten unter anderem der Geschäftsführer des Fachbereichs Jugendhilfe der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH, Dr. Matthias Bussmann, der Vertreter des Kuratoriums der Stiftung Hospital St. Wendel, Pfarrer Klaus Leist, sowie Mitarbeiter aus dem Fachbereich das Wort an die scheidende Jugendhilfeleiterin.

Ein besonderes Augenmerk lag hierbei darauf, dass Astrid Schmitt-Jochum „nicht nur eine berufliche Heimat im Fachbereich Jugendhilfe gefunden, sondern in allen Funktionen prägend auf ihn eingewirkt hat“, so Dr. Matthias Bussmann in seinen Ausführungen. Darüber hinaus fand ihr Führungsstil, sowie ihre Beharrlichkeit viel Lob und Anerkennung und Pfarrer Klaus betonte insbesondere ihren „aufopferungsvollen Einsatz für die ihr anvertrauten Kinder und Jugendlichen“.