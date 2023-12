Entschleunigung Auch in der Adventszeit ist weniger mehr

Vom Adventssingen zum Krippenspiel, von der Weihnachtsbäckerei zum Adventsbasar: Die Terminkalender vieler Schulgemeinschaften quillen in der Vorweihnachtszeit regelrecht über. An der Grundschule in Hasborn-Dautweiler ist das anders. Hier steht vor allem eines auf dem Plan: Entschleunigung. „Wir versuchen ganz bewusst, die Vorweihnachtszeit nicht mit Aktionen zu überfrachten“, erklärt Petra Meier-Ziemiak, Leiterin der Grundschule. „Wir wollen Raum für weihnachtliche Stimmung, für Heimeligkeit schaffen“, sagt sie.