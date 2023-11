Handball Aufsteiger sind ersatzgeschwächt gefordert

Der Handball-Saarlandligist RW Schaumberg hat sein Heimspiel in der Sporthalle Uchtelfangen am vergangenen Samstag mit 33:41 (15:21) gegen Titelverteidiger HSG Völklingen verloren. „Insgesamt haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt und es im Angriff mit 33 Toren gut gemacht“, blickt Spielertrainer Pascal Meisberger zurück. An diesem Samstag um 18 Uhr ist der Aufsteiger beim Tabellendritten HC Dillingen/Diefflen gefordert. „Da wird es für uns auch nicht einfacher. Dillingen/Diefflen gehört zu den Spitzenmannschaften in der Saarlandliga“, sagt Meisberger, dessen Mannschaft nach sieben Partien Tabellenneunter ist.