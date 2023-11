Grusel-Show in der Stadt Halloween lässt St. Wendel aus allen Nähten platzen (mit Fotos)

St. Wendel · Party auf Plätzen und in Kneipen: St. Wendel zog zu Halloween die Massen an. Menschen strömten zum Spektakel mit eigener Show in die Kreisstadt im Nord-Saarland. Und schon auf dem Weg dorthin war klar: Hier ist Grusel-Verkleidung Pflicht.

01.11.2023, 11:34 Uhr

27 Bilder So schaurig-gruselig ging’s bei Halloween in St. Wendel zu 27 Bilder Foto: B&K/B&K- fotograf bonenberger