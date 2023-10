Nach Abriss von Häuserzeile Häuser neben St. Wendeler Saalbau abgerissen – was dort jetzt entstehen soll

Vier, fünf Jahre hatten Peter Klär (CDU) und sein Team darauf hingearbeitet. Und bereits im Sommer 2021, als das Veranstaltungszentrum der Kreisstadt nach einer umfassenden Sanierung wieder in Betrieb genommen wurde, hätte St. Wendels Bürgermeister gerne Vollzug gemeldet, hätte er gerne im kleinen Saal im ersten Stock des St. Wendeler Saalbaus an einem Panorama-Fenster gestanden und, in Richtung Basilika schauend, einen großen Teil der Stadt überblickt. Doch damals sollte es nicht sein. Denn noch standen unterhalb des Saalbaus zwei Häuser – direkt an das Gebäude grenzend –, die dies verhinderten. Kein freier Platz, kein Panoramafenster und keine freie Sicht.