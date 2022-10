Gruselevent in St. Wendel : Halloween in der City – Den Geistern ganz nah

St Wendel Skurrile Kreaturen, fiese Monster, Hexen, Zombies, Untote, Vampire, Geister und andere Geschöpfe der Finsternis feiern am kommenden Montag in St. Wendel. Bei der Freiluftfete gibt es Musik, Kuriositäten und vieles mehr.

Passend zum Einsetzen der Dunkelheit öffnen sich am Montag, 31. Oktober, ab 17 Uhr, in St. Wendel die Türen zur Unterwelt. Zwischen Rathaus und Saalbau herrscht Ausnahmezustand, wie eine Sprecherin der Kreisstadt ankündigt: Nebelschwaden steigen auf, unheimliches Gelächter schallt durch die dunklen Gassen und schlurfende Schritte kommen langsam näher. Wer es gern gruselig mag, sollte unbedingt zur Halloween-Party nach St. Wendel kommen. Einmal durch die „Pforte zur Hölle“ geschritten, geht es auf zu schaurig-schönen Abenteuern. Skurrile Kreaturen, fiese Monster, Hexen, Zombies, Untote, Vampire, Geister und andere Geschöpfe der Finsternis ergreifen die Macht und treiben ihr Unwesen. Die Innenstadt verwandelt sich in Frankensteins Reich. Also lieber einen Schritt zurücktreten, wenn rote Augen lodernd aufleuchten oder ein Sarg sich knarrend öffnet.

Info Programm 17 Uhr: Fotobox und Schminken; Eddi Zauberfinger (Bühne Balduinstraße). 18 Uhr Skaramouche Stelzentheater (Walking-Act), 18.30 Uhr Giesbert Mc Guiness & friends (Bühne Magdalenenhof); 19 Uhr Meister Eckarts Kuriositätenkabinett (Bühne Wendelinusbrunnen); 19.30 Uhr Skaramouche Stelzentheater (Walking-Act), 19.30 Uhr René Albert Feuershow (vor der Basilika), 20 Uhr Band Elliot, Feel the Cover (Bühne Fruchtmarkt); 21 Uhr Skaramouche Stelzentheater (Walking-Act); 21 Uhr Meister Eckarts Kuriositätenkabinett (Bühne Wendelinusbrunnen); 22.30 Uhr Skaramouche Stelzentheater (Walking-Act); 22 Uhr Meister Eckarts Kuriositätenkabinett (Bühne Wendelinusbrunnen); 22.30 Uhr René Albert Feuershow (vor der Basilika).

„Halloween in der City verspricht auch dieses Mal wieder ein unvergessliches Highlight zu werden. Es wartet ein prall gefülltes, „unheimlich“ gutes Animationsprogramm, gespickt mit vielen Überraschungen“, kündigt der Verwaltungschef Peter Klär an. So rockt die Band Elliot erstmals die Bühne am Fruchtmarkt, Giesbert Mc Guiness & Friends präsentieren im Magdalenenhof Folksongs und Meister Eckarts Kuriositätenkabinett überrascht mit einem gruseligen Mix aus Magie und Fakirkunst. Das Skaramouche Stelzentheater spaziert durch die Stadt und sorgt für Gänsehaut, Gruselstimmung und Nervenkitzel pur. Vor der Basilika zeigt René Albert, der Flammenwerfer mit den flinken Händen, eine teuflisch-gute Feuershow mit Gruselfaktor und zu alledem können sich die Besucher im Halloween-Outfit fotografieren lassen – natürlich kostenlos. Damit dies auch richtig gruselig ausfällt, lässt man sich vorher noch für den originellen Halloweenauftritt als Zombie, Vampir, Lady, Monster oder als blutrünstigen Clown schminken.