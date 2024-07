Gruppe aus Saarbrücken besucht Vernichtungslager Auschwitz „Hier sollten wir alle vernichtet werden“

Der Banalität des Bösen begegnet man in Auschwitz auf Schritt und Tritt. Und das ist in diesem Fall auch wörtlich gemeint, so bizarr es klingen mag: Hier im Vernichtungslager Birkenau (Auschwitz II) haben damals SS-Soldaten die Asche der vergasten und verbrannten Juden überall im Lager auf dem Boden verstreut. Man wusste nicht mehr wohin damit, so viel war es. Im Winter bestreuten die SS-Schergen damit die Gehwege, damit niemand ausrutscht. So banal und so zynisch. Mehr Menschenverachtung geht nicht.