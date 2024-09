Freizeit und Kultur Mit Know-How echte Schmückstücke gestalten

Die Modelleisenbahnbörse in Wolfersweiler ist eine der ersten Börsen, die Jahr für Jahr die Modellbahnverrückten – und das ist durchaus positiv gemeint – aus dem Garten und hinter dem Ofen hervorlockt, je nachdem, wie die Wetterlage ist. Denn eigentlich sind eher der Herbst und der Winter Saison für die Modellbahnbörsen, wie einer der Aussteller bemerkte. Aber vielleicht ist auch gerade das das Erfolgsgeheimnis der Börse in Wolfersweiler. Denn es hatte den Anschein, als wären die Besucher wie ausgehungert gewesen, so groß war schon gleich nach dem Öffnen der Tore um 10 Uhr der Andrang.