TuS Niederlinxweiler Die Turn-Mäuse trumpfen groß auf

Der TuS Niederlinxweiler war mit einer Delegation zum Landesturnfest nach Völklingen gereist. Beim Saar-Lor-Lux-Tanzfestival in der Kulturhalle Wehrden war der TuS mit fünf Teilnehmer am Start. In Kooperation mit dem Bundesverband für Seniorentanz wurden Mitmachtänze für Ältere und Junggebliebene angeboten.