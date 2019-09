Info

„In Rom“ heißt das Programm von Götz Alsmann und Band, das die Musiker am Samstag, 12. Oktober, 20 Uhr, im St. Wendeler Saalbau präsentieren. Die Götz Alsmann Band war in Paris, sie war am Broadway – und jetzt? Jetzt geht die Jazz-musikalische Reise nach Italien. Das in der tausendjährigen Stadt produzierte neue Album „Götz Alsmann in Rom“ schließt die Reise-Trilogie ab. Diese habe die Alsmann Band in den vergangenen Jahren zu den historischen und entscheidenden Orten für die Geschichte der Unterhaltungsmusik geführt, teilt ein Sprecher des Veranstalters Kultopolis mit. Karten sind ab 31 Euro erhältlich.

Tickets: (06 51) 9 79 07 70.