Zukunftsperspektive für sechs Standorte : Globus verkauft Alphatecc: Wann die neuen Expert-Märkte eröffnen sollen

Update Völklingen An den Baumärkten will das Völklinger Unternehmen festhalten. Für Alphatecc als Elektromarke aber sieht die Konzernspitze keine Chance mehr. 180 Menschen arbeiten bisher für die Kette. Wie es jetzt weitergehen soll.

Globus gibt seine Elektrosparte Alphatecc mit insgesamt 180 Mitarbeitern auf. Nach 27 Jahren trennt sich Globus-Fachmärkte-Gesellschaft mit Sitz in Völklingen von diesen Häusern. Das gab das Unternehmen am Dienstag, 26. Juli, schriftlich bekannt.

Demnach sollen die Standorte aber nicht geschlossen werden. Vier Filialen mit insgesamt rund 130 Mitarbeitern übernimmt die Expert Klein GmbH zum 1. Oktober. Die Eröffnung der neuen Expert-Märkte in Losheim am See, St. Wendel, Völklingen und Simmern im Hunsrück sei für November geplant.