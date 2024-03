Alt gegen neu Darum stoppen Warenhaus-Chefs in St. Wendel Umstellung auf neues Globus-Logo

St. Wendel · Von Zeit zu Zeit passen Unternehmen ihr Erscheinungsbild an die Moderne an. So auch Globus. Der Familienkonzern aus St. Wendel führte 2022 mit der Eröffnung neuer Märkte ein neues Markenlogo ein. Doch die Umsetzung gerät ins Stocken.

15.03.2024 , 12:07 Uhr

Das alte und das neue Globus-Logo: 2022 präsentierte der Warenhaus-Konzern aus St. Wendel das überarbeitete Design (rechts), wobei es die bekannten Farben Grün und Orange beibehielt. Foto: Globus/Montage: Matthias Zimmermann (hgn)