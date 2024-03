Alt gegen neu Darum stoppen Warenhaus-Chefs in St. Wendel Umstellung auf neues Globus-Logo

Dabei sollte dieses Banner nicht das einzige bleiben. Weiter hieß es an jenem 26. Januar 2022: „ Bis zum Jahresende werden alle Markthallen mit dem neuen Logo sowie dem neuen Erscheinungsbild ausgestattet.“ Das Ziel schien klar vor Augen – zumindest zu jenem Zeitpunkt: „In den kommenden Monaten wird das neue Logo an den Portalen aller 51 Globus-Standorte montiert.“ Zudem sollten in den Märkten „die aufwendige Umstellung [...] in allen Bereichen – vom kleinen Preisschild am Regal bis hin zum großen Werbeplakat“ folgen.