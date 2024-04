Eine Abteilung ist aufgelöst Wandel im Globus-Stammhaus – Geschäftsleiter in St. Wendel nennt weitere Details

Es ist erst ein paar Jahre her: Da hat der Globus-Konzern in sein Warenhaus am Stammsitz in St. Wendel erheblich investiert. Angebaut, umgebaut, umgestellt. Neue Abteilungen, geänderte Auswahl. Das Projekt erklärte die Unternehmensführung Ende 2021 für vollendet. Nun tut sich seit einiger Zeit wieder was hauptsächlich in der Lebensmittelabteilung.