Geschäfte in Russland : Globus in die „Halle der Schande“ aufgenommen – so reagiert das Unternehmen (mit Bildergalerie)

Wer sich aus Russland wegen des Einmarsches in die Ukraine zurückgezogen hat

St. Wendel Die US-Elite-Universität Yale School of Management führt seit Kriegsbeginn in der Ukraine eine Liste über die Konzerne, die weiterhin in Russland tätig sind. Journalisten in den USA bezeichnen diese Datei als „Hall of Shame“ (Halle der Schande). Das St. Wendeler Familienunternehmen Globus ist dort nun auch vertreten.